Bakan Fidan, Cenevre'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı marjında görüştüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.