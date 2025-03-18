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Bakan Fidan, Cenevre'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Bakan Fidan, Cenevre'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı marjında görüştüğü bildirildi.

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