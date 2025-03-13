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Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın temaslarda bulunmak üzere Şam'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyaret başladı.

Büşranur Keskinkılıç, Ethem Emre Özcan, Eşref Musa  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın temaslarda bulunmak üzere Şam'da

Şam

Türk yetkililerin, ziyaret kapsamında mevkidaşları ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türk heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtilmişti.


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