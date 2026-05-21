Türk basketbolu, Avrupa'da 20. kupa peşinde

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe 2, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez; kadınlarda ise Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ve ÇBK Mersin de birer defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

Erkeklerde Avrupa Ligi'ni Anadolu Efes ve Fenerbahçe ikişer kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BKT Avrupa Kupası'nı; Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı; Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısı gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.

Kadınlarda ise Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 defa Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca iki kez, Yakın Doğu Üniversitesi ve ÇBK Mersin ise birer defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Atina'da yapılacak Dörtlü Final'de de mutlu sona ulaşması durumunda bu organizasyonda üçüncü kez kupayı müzesine götürecek.

Bu sezonki üçüncü kupa olacak

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nden şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon üçüncü Avrupa kupasına kavuşacak.

Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni kazandı. ÇBK Mersin ise. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

19 kupanın 7'si Fenerbahçe'den

Türk basketbolunun Avrupa'da kazandığı 19 kupanın 7'sini Fenerbahçe elde etti.

Sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımı 2 kez, kadın basketbol takımı ise 5 defa Avrupa'da zafer yaşadı.

Fenerbahçe, Avrupa basketbol tarihine geçebilir

Fenerbahçe Beko, Atina'da zafere ulaşırsa Avrupa basketbol tarihine geçecek.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko da Atina'da kupaya uzanırsa, Avrupa Ligi'nde hem kadınlar hem de erkeklerde aynı sezonda şampiyon olan tarihteki ilk kulüp olacak.

İlk kupa Anadolu Efes'ten​​​​​​​

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.