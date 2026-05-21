HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri ile bazı sendikalar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ABD Büyükelçiliğinde protesto edildi HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri ile bazı sendikalar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine pankartlar açtı.

Saldırıya ve gönüllülerin alıkonulmasına tepki gösteren grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanvekili Devlet Sert, Gazze halkının Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığı için en barbar katliama maruz kaldığını söyledi.

HAK-İŞ olarak Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin uluslararası sularda hukuksuz şekilde alıkonulmasını protesto ettiklerini belirten Sert, Dışişleri Bakanlığından bildirilen aktivistlerin Türkiye'ye gönderileceği haberiyle sevinç duyduklarını ifade etti.

Sert, İsrail ajansları tarafından servis edilen, aktivistlere yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet içeren işkence görüntülerini kabul etmediklerini belirterek, "Kendi ülkesinin dahi kabul etmediği, içlerine sindiremedikleri bu görüntüleri biz hiç kabul etmiyoruz. Yüzyıllardır Filistin toprağı olan o topraklara İsrail toprağı diyemezsiniz. Eşkıyalıkla, haydutlukla dünyadan gelen tepkileri, hiçbir kural kaide dinlemeden kendinize güya devlet kurduğunuz o topraklar, Filistin toprağıdır. Sumud aktivistlerini alıkoyduğunuz, işkence ettiğiniz topraklar Müslüman toprağıdır." diye konuştu.

Sert, aralarında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de bulunduğu aktivistleri taşıyan uçağın, 17.50 itibarıyla İstanbul'a geleceğini, gerekli kontrollerin ardından Ankara'da karşılayacaklarını bildirdi.

Açıklamaların ardından grup, bir süre daha slogan atarak alandan ayrıldı.