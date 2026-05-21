Valencia, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak Basketbol Avrupa Ligi'nde sezonun sürpriz takımı İspanya ekibi Valencia, 40 yıllık tarihinde ilk kez bu organizasyonda dörtlü final oynayacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü finale katılacak Valencia, oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.

Avrupa Ligi'ne bir yıl aradan sonra dönen Valencia, normal sezonu 25 galibiyet, 13 yenilgiyle 2. sırada tamamladı. İspanyol temsilcisi, play-off'ta ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la eşleşti.

Rakibine İspanya'daki iki maçı da kaybeden Valencia, 2-0 geriye düştüğü seriyi büyük bir sürprize imza atarak çevirmeyi başardı. Panathinaikos'u Yunanistan'da iki kez yenen, son maçı da İspanya'da kazanan Valencia, seriyi 3-2 galip bitirerek adını tarihinde ilk kez dörtlü final organizasyonuna yazdırdı.

Avrupa'da 4 kupası var

Valencia, kulübün 40 yıllık basketbol tarihinde 4 kez Avrupa Kupası elde etti.

Turuncu-siyahlı ekip 2003, 2010, 2014 ve 2019'da Avrupa Kupası organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

Montero sırtladı

Valancia'nın bu sezon en dikkati çeken ismi Dominik Cumhuriyeti'nden Jean Montero oldu.

İspanyol ekibinin 22 yaşındaki oyun kurucusu ilk kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde 14,4 sayı ortalaması yakaladı. Montero'dan sonra 11,8 sayıyla Kameron Taylor, 11,3 sayıyla Brancou Badio ve 10,3 sayıyla Nathan Reuvers takımın diğer skorer isimleri olmayı başardı.

Kadro

Başantrenör Pedro Martinez yönetimindeki Valencia'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Oyun kurucu: Brancou Badio, Josep Puerto, Sergio De Larrea, Xabi Lopez Arostegui, Jean Montero, Omari Moore, Darius Thompson, Tomas Talcis, Isaac Nogues, Alex Blanco

Forvet: Kameron Taylor, Nathan Reuvers, Braxton Rey, Jorge Carot

Pivot: Jaime Pradilla, Neal Sako, Matthew Costello, Yankuba Sima.