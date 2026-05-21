Star Wars evreni yeniden sinema perdesinde

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Star Wars: Mandalorian ve Grogu" fantastik macera ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Steve Blum'un başrollerini paylaştığı film, imparatorluktan arta kalan kötü savaş lordlarıyla mücadele etmek için Yeni Cumhuriyet'e yardım eden Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu'nun serüvenini konu alıyor.

"Christopherlar"

Ian McKellen ve Michaela Coel'in başrol oynadığı "Christopherlar", yıllar sonra bir araya gelen bir ailenin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini anlatıyor.

Senaryosu Ed Solomon imzası taşıyan komedi ve dram karışımı filmin yönetmenliğini Steven Soderbergh üstlendi.

"Nirvanna the Band the Show the Movie"

Kanadalı komedyenler Matt Johnson ve Jay McCarrol'ın başrolünü üstendiği "Nirvanna the Band the Show the Movie", bir absürt komedi ve zaman yolculuğu filmi olarak beyaz perdede olacak.

Matt Johnson'un yönettiği film, üvey annesinin zorbalıklarına katlanan ve kasabanın gözdesi Prens Merliflor'a aşık olan Cinderella'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"Oflu Hoca 6: Define"

Özgür Bakar'ın yönettiği "Oflu Hoca 6: Define", serinin alışıldık absürt mizahını bu kez bir define macerasıyla buluşturuyor.

Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin'in başrollerinde yer aldığı filmde, kapanmak üzere olan bir öğrenci yurdunu kurtarmaya çalışan Oflu Hoca, İdris'in eline geçen Pontus hazinesine ait haritayla kendini beklenmedik bir serüvenin içinde bulur.

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yönetmenliğindeki "Süper 1 Takım", hayal gücüyle gerçeğin iç içe geçtiği eğlenceli bir süper kahraman hikayesini sinemaseverlerle buluşturacak.

Orhan Bal imzalı "Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot", Ormanya'da geçen duygusal ve eğlenceli bir animasyon macerası anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Andre Ovredal'in yönettiği korku filmi "Yolcu", ıssız bir yolda tanık olunan kazanın ardından başlayan doğaüstü bir kabusu konu alıyor. Karavanlarıyla seyahat eden bir çift, "Yolcu" adı verilen görünmez ve durdurulamaz bir varlığın peşlerine düştüğünü fark eder. Yolculuk ilerledikçe kaçış yolları kapanır ve hayatta kalma mücadelesi giderek daha karmaşık bir hal alır.

Martin Mauregui'nin yönettiği "Manyak", yaşlı bir kadının çevresiyle kurduğu rahatsız edici ilişkiler üzerinden ilerleyen karanlık bir psikolojik gerilim sunuyor.

Metin Gürbüz'ün çektiği "Hased: Cin Çarpması", sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen genç bir kızın, intikam almak amacıyla yaptırdığı büyünün hem ihanet edenleri hem de kendisini içine çeken karanlık bir kabusa dönüşmesini anlatıyor.