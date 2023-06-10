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Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile telefonda görüştü.

Utku Şimşek  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi 10 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi'nin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği görüşmede iki Bakan karşılıklı ziyaret konusunda mutabık kaldı."

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