Dolar
18.22
Euro
18.09
Altın
1,714.08
ETH/USDT
1,668.80
BTC/USDT
19,923.00
BIST 100
3,399.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı bitirmek üzereyiz

Bakanı Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı bitirmek üzere olduklarını, bunun ardından kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili çalışmayı tamamlayacaklarını, EYT düzenlemesinin ise aralık ayında gündeme geleceğini söyledi.

Ali Kemal Akan   | 06.09.2022
Bakan Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı bitirmek üzereyiz

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konularının bir an önce çözülmesi gereken dosyalar olduğunu vurgulayan Bilgin, "Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemelerin ardından maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili sorunlara yönelik çalışmanın gündemde olacağını kaydeden Bilgin, önceliklerinin kadroya geçmemiş 90 bin civarındaki taşeron işçi olacağını dile getirdi.

Bakan Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız." bilgisini verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Bakan Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı bitirmek üzereyiz

Bakan Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı bitirmek üzereyiz

MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Nebati, EYT düzenlemesine ve öğretmenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan isteğe bağlı sigortalılarla ilgili açıklama

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan isteğe bağlı sigortalılarla ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için takvim verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet