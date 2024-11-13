Dolar
34.36
Euro
36.34
Altın
2,575.82
ETH/USDT
3,160.20
BTC/USDT
90,135.00
BIST 100
9,300.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Bayraktar, küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasında Türkiye'nin rolünü değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2050'ye kadar Türkiye'de nükleer enerji kurulu güç kapasitesinin 20 bin megavata ulaşmasıyla net sıfır emisyon hedefine önemli katkı sunulacağını ifade etti.

Zeynep Beyza Kılıç  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Bakan Bayraktar, küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasında Türkiye'nin rolünü değerlendirdi

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığını kaydetti.

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ABD'nin başı çektiği 25 ülkenin "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığını anımsatan Bayraktar, "Türkiye olarak biz de Bakü'de devam eden COP29'da bu deklarasyona imza atan ülkeler arasına dahil olduk. Bildirgeyi onaylayan toplam ülke sayısı da 31'e çıktı. 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasında Türkiye'nin rolünü değerlendirdi
Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Beyoğlu'nda bir kişinin market çalışanını silahla tehdidi kamerada
Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasında Türkiye'nin rolünü değerlendirdi

Bakan Bayraktar, küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasında Türkiye'nin rolünü değerlendirdi

Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldı

Bakan Kurum, COP29'da Türkiye'nin İklim Yol Haritasını açıkladı

Rusya, 2060'a kadar karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor

Rusya, 2060'a kadar karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor
Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım
Bakan Bayraktar: İklim değişikliğiyle mücadele yenilenebilir enerji, verimlilik ve nükleer etrafında şekilleniyor

Bakan Bayraktar: İklim değişikliğiyle mücadele yenilenebilir enerji, verimlilik ve nükleer etrafında şekilleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet