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Bakan Akar: Tahıl girişimine ilişkin teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl girişimi toplantısına dair, "Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı." dedi.

Sarp Özer  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Bakan Akar: Tahıl girişimine ilişkin teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları arasında yarın yapılması planlanan toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından "tahıl girişimi"nin süresinin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını hatırlatan Akar, "Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yarın yapılması planlanan toplantıya yönelik ise Akar, "Yarın yapmayı planladığımız bakan yardımcılarının toplantısı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan yardımcılarının yapacağı toplantının gündemine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:

"Bir taraftan tahıl sevkiyatı görüşülürken diğer taraftan da orada kalan bazı Türk bandıralı gemiler var. O gemilerin tahliyesi de gündeme alınacak. Bunların hepsini birlikte çalışarak bir gündem oluşturacağız ve bu gündemi de bakan yardımcıları görüşecek, daha sonra karara bağlanacak. Özellikle Afrika'daki istikrara çok önemli katkısının olmasından dolayı tahıl girişiminin hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam etmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yarın teknik düzeydeki toplantı, önümüzdeki hafta da bakan yardımcılarının toplantısıyla bu konunun planlı şekilde devam edeceğini değerlendiriyoruz."

Akar, toplantıların yerine yönelik soruya "Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul'a planladık." yanıtını verdi.

Tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Akar, "Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz." dedi.

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