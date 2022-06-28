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Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile Komutanlık personelini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Sarp Özer   | 28.06.2022
Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile Komutanlık personelini kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık'taki kabulde, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Orduları devletlerin omurgası, kara kuvvetlerini de orduların omurgası olarak nitelendiren Akar, "Bayraklaşan yurt topraklarının güvenliğinin teminatı olarak Kara Kuvvetlerimiz, yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri, sorumluluklarını bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirmeye devam edecektir. Mazisi şanla, şerefle dolu Kara Kuvvetlerinin tarihine yaraşır şekilde gece-gündüz demeden verilen görevleri başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad eden, hayattaki gazilere şifa dileklerini ileten Akar, görevi başındaki personele de başarı diledi.

Kabulde Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da yer aldı.

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