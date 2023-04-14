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Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi

Milli Savunma Bakanı Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik tekrarlanan saldırıyı lanetledi.

Sarp Özer  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Halkbank Geleneksel İftar Buluşması"ndaki konuşmasında, Danimarka'da tekrarlanan provokasyona tepki gösterdi.

Danimarka'da bugün bir kez daha aşağılık bir saldırının gerçekleştirildiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Avrupa ülkelerinden bazıları, ahlaksızca, alçakça, hiçbir şekilde fikir hürriyetiyle, insani değerlerle izah edilemeyecek şekilde sadece Türkiye'nin değil tüm İslam dünyasının kutsalı, insanlığın değeri olan Kur'an-ı Kerim'e hakareti alışkanlık haline getirdiler. Bunu şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bayrağımıza karşı yapılan fiilleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf edilen sözleri şiddetle kınıyor, lanetliyoruz."

Bunun bir alışkanlık haline geldiğine dikkati çeken Akar, "Bunun insan hakları, fikir hürriyeti, medeniyet ve çağdaşlıkla izahı mümkün değil. Bu manada ilgili hükümetlerin, bakanlıkların derhal tedbir almasını bekliyoruz. Bu saldırılara, provokasyonlara müsaade etmeyen bazı ülkeleri örnek almalarını ve o ülkeler gibi davranmalarını bekliyoruz." dedi.

"Durmayacağız"

Savunma ve güvenliği, devletlerin "olmazsa olmazı" olarak nitelendiren Akar, Cumhuriyet tarihinin en yoğun, kapsamlı faaliyetlerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

"Terörün kaynağında yok edilmesi" anlayışıyla terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Akar, "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını, kamplarını, inlerini teröristlerin başlarına yıkmakta kararlıyız, azimliyiz. Bunları yapmadan durmayacağız. Teröristlerin tek şansları var, adalete teslim olmak. Onun dışında hayatta kalmaları mümkün değil." diye konuştu.

Akar, Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunun Mehmetçik tarafından yok edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bizim tek hedefimiz teröristler. Biz kimsenin etnik, dini, mezhepsel kökeniyle ilgilenmiyoruz. Sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor, onları hedef alıyoruz. Ancak içeriden ve dışarıdan bazı kaynaklar, teröristlere yönelik operasyonlarımızı 'Kürt kardeşlerimize karşı yapılıyormuş' gibi çarpıtıyorlar. Bu namussuzluktur, alçaklıktır, yalandır. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Kürtler bizim kardeşimizdir. Ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük, bu Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde yan yana yatıyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın ve bu fitne fesada kimse 'eyvallah' demesin."

Bir ülkenin ordusu ne kadar güçlü olursa ülkenin de o kadar güçlü olacağına dikkati çeken Akar, "İster ekonomide ister sanayide isterse diplomaside olsun güçlü ordu daima o ülkenin insanlarının, temsilcilerinin elini güçlendirmektedir. Bizim çok şükür Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla çok ileri düzeyde çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah her geçen gün gelişiyor daha da gelişecek, büyüyecek. Mehmetçik, milletinin emrinde, görevinin başında, bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

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