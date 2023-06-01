Bahreyn Kralı el-Halife'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Ankara
Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı el-Halife, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.