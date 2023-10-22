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Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

İstanbul Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü, demir bariyerleri aştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Muhammed Gencebay Gür, Zafer Arslan  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı Fotoğraf: Fatih Ulaş - AA

İstanbul

Ataköy Kavşağı'nda, Hakan Öztürk idaresindeki içerisinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yoldan çıkarak demir bariyerleri aştı. Otobüs daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Devrilen aydınlatma direği o sırada yolda seyreden bir otomobilin üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Ataköy Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı.

Aydınlatma direğinin ve otobüsün kaldırılmasının ardından Ataköy Kavşağı'ndaki trafik normale döndü.

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