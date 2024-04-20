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Bahçelievler'de metro istasyonunu su bastı

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Yenibosna metro istasyonunu su bastı.

Gökçe Karaköse, Mehmet Ali Derdiyok  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Bahçelievler'de metro istasyonunu su bastı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna istasyonunda, yağışın etkisiyle tavandan sular akmaya başladı.

İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.

Yolcular kaygan zeminde yürümekte güçlük çekerken, görevlilerin suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.

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