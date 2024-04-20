Bahçelievler'de metro istasyonunu su bastı
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Yenibosna metro istasyonunu su bastı.
İstanbul
M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Bahçelievler Yenibosna istasyonunda, yağışın etkisiyle tavandan sular akmaya başladı.
İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.
Yolcular kaygan zeminde yürümekte güçlük çekerken, görevlilerin suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.