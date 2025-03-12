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Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen motosiklet sürücüsü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Selami Küçükoğlu  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridinde motosikletiyle duraklayan Yunus Yıldırım'a plakası alınamayan bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

Bu sırada aynı yönde seyir halindeki Selahattin D. idaresindeki 35 EDC 35 plakalı otomobil, yerde yatan motosiklet sürücüsünü fark etmeyerek üstünden geçti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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