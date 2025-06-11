Esenler'de meydana gelen kaza sonucu trafik yoğunluğu oluştu
Esenler'de, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun yan yatması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul
TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yan yattı.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trafik yoğunluğu oluşan bölgede bazı sürücülerin ters yönde gitmeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Hafriyat kamyonu vinç ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.