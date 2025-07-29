Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada 20 zanlı gözaltına alındı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
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Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.
Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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