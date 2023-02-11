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Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen 80 yardım tırı Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Azerbaycan ve Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren 80 tır, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi.

Yusuf Okur   | 11.02.2023
Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen 80 yardım tırı Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

İki ülkede depremzedeler için toplanan gıda ve temel yaşam malzemelerini taşıyan 80 tır, sınır kapısından geçti. Tırlar deprem bölgelerine ilerliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplanan yardım malzemelerini kendi tırıyla gönüllü olarak deprem bölgesine götüren Tuğrul Bozkurt, Azerbaycanlıların Türkiye'deki depreme çok üzüldüğünü yakından gördüğünü söyledi.

Bir gündür yolda olduğunu ifade eden Bozkurt, "Kardeşlerimiz bizim için yardım toplamış, ben de onları taşıyorum. En kısa sürede yardım malzemelerini deprem bölgesine götürmek istiyorum. Azerbaycan'da 'gardaşım' deyip bana sarılanları, ağlayanları gördüm. Bana her zaman yanımızda olduklarını söylediler. Anlatılmaz, çok güzel bir duygu. Hepsi birer kardeş gibi yoldaş gibi, iyi ki varlar." dedi.

Gürcistan'dan deprem bölgesine yardım götüren tırın şoförü Irakli Kiknadze de Türkiye'deki depremler dolayısıyla çok üzüldüklerini belirtti.

Yardım malzemeleri arasında yatak, yastık, battaniye, çocuk bezi gibi ürünler olduğunu dile getiren Kiknadze, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Türkiye'nin korkunç bir deprem yaşadığını kaydeden Kiknadze, "Televizyonlarda, sosyal medyada görüyoruz. Bakmak istemiyoruz. Çok korkunç. İnsanlar ölüyor. Gürcistan olarak elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz arama kurtarma ekibi gönderdi. Ufak bir yardım. Biz küçük bir ülkeyiz. Gürcistan olarak, Gürcü halkı olarak Türk halkının yanındayız." diye konuştu.

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