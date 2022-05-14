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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ile hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülkenin ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıktığını belirterek, "Hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 14.05.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ile hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de bir daha bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin günden güne geliştiğini vurgulayan Aliyev, "Türkiye, bugün dünya çapında bir güç merkezidir, söz sahibidir. Ülke içinde de büyük projeler icra etmeye kadirdir. Bunlar arasında havalimanları, barajlar, yollar, okullar, hastaneler var. Bütün bunlar Türkiye'nin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

14.05.2022

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk gününden son gününe kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, bu savaşın iki ülkenin "ortak tarihi" olduğuna dikkati çekti.

Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteğini unutmayacaklarının altını çizen Aliyev, Karabağ'ın imarı için Türkiye ile çalıştıklarını dile getirdi.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülkenin ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıktığına işaret ederek, "Hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz. Bu siyaset, atalarımızdan kalan mirastır." dedi.

İlk defa Rize'ye geldiğini belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentin cennete benzediğini söylediğini aktardı.

Aliyev, "Rize, Türk dünyasına büyük lider ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir, size minnettarız. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor." dedi

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