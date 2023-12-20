Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Bakü
Yılmaz ve Aliyev, Zagulba Sarayı'ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerini, yeni işbirliği olanaklarını, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Türk dünyasının itici gücünü oluşturan Türkiye-Azerbaycan işbirliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev’e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum."
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Azerbaycan’a yaptığımız resmi ziyaretimiz kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir araya geldik.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 20, 2023
Sayın Aliyev ile görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki mevcut işbirliklerimiz ve yeni işbirliği olanakları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik.… pic.twitter.com/oDTKLdbx2d