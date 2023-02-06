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Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Hatay'a gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalara katılmak üzere bölgeye gelen Azerbaycan arama kurtarma ekipleri, Hatay'a gönderildi.

Koray Kılıç   | 06.02.2023
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Hatay'a gönderildi Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Adana

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipleri taşıyan uçak, Şakirpaşa Havalimanı'na indikten sonra Adana'daki AFAD binasına yönlendirildi.

Tuğgeneral Muharrem Hasanov'un da içinde bulunduğu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 420 personelden oluşan ekip, Hatay kent merkezi ve İskenderun ilçesinde görevlendirilecek.

Çalışmalarına 4 arama kurtarma köpeğinin de katılacağı ekip, enkazda arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek.

Ekipler, çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

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