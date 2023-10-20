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AYM, anne tarafından soybağının reddi davası açılamamasına ilişkin hükmü iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), koca ve çocuğa soybağının reddi davası açılmasına imkan tanıyan ancak anneye bu imkanı sağlamayan Türk Medeni Kanunu'nun 286. maddesinin birinci fıkrasını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İsmet Karakaş  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
AYM, anne tarafından soybağının reddi davası açılamamasına ilişkin hükmü iptal etti

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ankara 18. Aile Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 286. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "soybağının reddi davasını açma hakkının koca ile çocuğa tanınmasına karşılık anneye tanınmamasının" Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek iptal davası açtı.

Dava dilekçesinde, bu durumun hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, anne tarafından soybağının reddi talebiyle yargı mercilerine başvurulamamasının hak arama özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

İstemi görüşen Yüksek Mahkeme, anılan kanundaki hükmün iptaline ve iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin iptal kararında, çocuk ile baba arasındaki soybağı ilişkisinin ortadan kaldırılması amacıyla soybağının reddi davasını açabilecek kişilerin sınırlı olarak belirlendiği, davayı açabilecek kişiler arasında annenin yer almadığı ifade edildi.

Kanunda belirtilen çerçevede annenin doğurduğu çocuğunun kocadan olmadığını ileri sürerek yargı mercilerine başvurma imkanının bulunmadığı aktarılan kararda, ergin olmayan çocuğa atanacak kayyımın dahi atama kararının kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde soybağının reddi davası açabilmesine imkan tanındığı belirtildi.

Anne tarafından yargı mercilerine başvurulmasına imkan tanımayan kanundaki hükmün, özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı bağlamında etkili başvuru hakkının ihlali olduğuna işaret edilen kararda, hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu bildirildi.

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