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AYM, 10 siyasi partinin 2020 kesin hesaplarını kanuna uygun buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi partinin 2020'ye ait kesin hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.

İsmet Karakaş  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
AYM, 10 siyasi partinin 2020 kesin hesaplarını kanuna uygun buldu

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, AYM, Kürdistan Komünist Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ile Halkın Kurtuluş Partisinin 2020 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin mali denetimlerini tamamladı.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin, belirtilen döneme ilişkin kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

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AYM, 10 siyasi partinin 2020 kesin hesaplarını kanuna uygun buldu

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