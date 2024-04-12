Dolar
32.33
Euro
34.43
Altın
2,393.01
ETH/USDT
3,530.00
BTC/USDT
70,927.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ramazan Bayramı'nın son günündeki trafik durumuna ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için Sultanahmet'te 24 saat canlı yayın yapacak

Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Başkanı Sinan Burhan, Filistin'de bugüne kadar 140 gazetecinin öldürüldüğünü belirterek, "Yarın saat 14.00'te başlayarak 24 saat Filistinli gazeteciler için canlı yayın yapacağız." dedi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için Sultanahmet'te 24 saat canlı yayın yapacak Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Sinan Burhan, AYF tarafından Filistin'deki gazetecilere ses olmak için düzenlenecek eyleme ilişkin Başkan Yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Zeki Akbıyık ile Sultanahmet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Burhan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e karşı büyük bir soykırım uyguladığını söyledi.

İsrail'in saldırılarında gazeteciler, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların öldürüldüğünü belirten Burhan, şöyle devam etti:

"Dünya kör, dünya sağır. Biz bu kör ve sağır dünyaya haykırmak istiyoruz. Filistin'de bugüne kadar 140 gazeteci öldürüldü ya da şehit oldu. Bizler yarın saat 14.00'te başlayacak bir eyleme imza atacağız. 24 saat burada (Sultanahmet Meydanı) Filistinli gazeteciler için canlı yayın yapacağız. 20 Anadolu kanalı bu canlı yayınımızı 24 saat yayınlayacak. Eyleme ulusal kanal ve gazetelerden 100'e yakın gazeteci katılacak. Filistin'deki gazetecilere ses olacağız. Bu eylemimiz hiçbir parti ya da siyaset kapsamıyor. Biz gazeteci deyince dili, dini, ırkı, rengi hiç ayrım yapmıyoruz. Bütün dünyadaki gazeteciler özgür olsun, Filistin'deki gazeteciler özgür olsun. Filistin için, Filistinli gazeteciler için 24 saat nöbetteyiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Irak arasında "Bakanlar Konseyi" kurulacak
Balıklıgöl bayram tatilinde daha "kalabalık"
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı
AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için Sultanahmet'te 24 saat canlı yayın yapacak

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı

AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için Sultanahmet'te 24 saat canlı yayın yapacak

GÖRÜŞ- Türkiye insani yardımlarıyla yıllardır Filistin'de

İHH ramazanda 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdı

İHH ramazanda 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdı
İsviçreli hukukçu Currat, UAD'nin kararına uymanın "İsrail'in sorumluluğu" olduğunu belirtti

İsviçreli hukukçu Currat, UAD'nin kararına uymanın "İsrail'in sorumluluğu" olduğunu belirtti
İsrail'in 189 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e çıktı

İsrail'in 189 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet