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Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın işletmenin ikinci kısmına sıçradı

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ferdi Uzun, Fırat Özdemir  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın işletmenin ikinci kısmına sıçradı Fotoğraf: Musa Ölmez - AA

İzmir

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz akşamı çıkan yangında 45. saat geride kaldı.

Gece sadece karadan müdahale edilen yangına, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterler de destek sağladı.

Çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman ekiplerinin de sevk edildiği yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı.

Öte yandan dumandan etkilenen fabrika işçisi ve itfaiye erlerinden oluşan 10 kişi, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

İşçi ve itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vali Yakup Canbolat ise bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 Temmuz saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

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