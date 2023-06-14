Dolar
23.56
Euro
25.53
Altın
1,936.93
ETH/USDT
1,656.30
BTC/USDT
25,210.00
BIST 100
5,360.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atakule, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı

Başkentin simgelerinden Atakule, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla ışıklandırıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Atakule, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı Fotoğraf: Atakule Basın/AA

Ankara

Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz büyük özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılına özel, kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırılan Atakule'nin tepe kısmındaki ekrana "Kanun ordusu Jandarma 184 yaşında" ifadesi yansıtıldı.

Alışveriş merkezi kısmında bulunan dev ekranda ise Jandarma Teşkilatının logosu ile çalışmalarından görüntüler yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay’da depremzede öğrencilerin mezuniyet sevinci
Ardahan'da yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı
MEB AKUB, Salda Gölü'nde arama kurtarma eğitimi aldı
Atakule, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı
Europol'ün terör raporu: PKK, Avrupa'da propaganda için para toplamaya devam etti

Benzer haberler

Atakule, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı

Atakule, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümüne özel ışıklandırıldı

Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve başlaması nedeniyle Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet