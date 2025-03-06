ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüler paylaşıldı
Jandarma Genel Komutanlığı, ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüleri paylaştı.
Ankara
Komutanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgisayar oyunu değil, ATAK helikopterimizin ta kendisi. ATAK helikopterimizin namlusuna yerleştirdiğimiz kamerayla eşsiz görüntüler yakaladık. Bu nefes kesici anlara siz de tanık olmak ister misiniz?" ifadeleri kullanıldı.
Bilgisayar oyunu değil, ATAK helikopterimizin ta kendisi!🇹🇷🚁— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 6, 2025
ATAK helikopterimizin namlusuna yerleştirdiğimiz kamera ile eşsiz görüntüler yakaladık!
Bu nefes kesici anlara siz de tanık olmak ister misiniz? 🇹🇷🚁 pic.twitter.com/U2WSut7pod
Paylaşımda, ATAK helikopterinin uçuş yaptığı sırada çekilen video yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.