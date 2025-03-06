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Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan Geçici Hükümet güçlerine düzenlediği saldırı Şam’daki Emevi Meydanı’nda protesto ediliyor.
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ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüler paylaşıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Abdullah Özkul  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüler paylaşıldı

Ankara

Komutanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgisayar oyunu değil, ATAK helikopterimizin ta kendisi. ATAK helikopterimizin namlusuna yerleştirdiğimiz kamerayla eşsiz görüntüler yakaladık. Bu nefes kesici anlara siz de tanık olmak ister misiniz?" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ATAK helikopterinin uçuş yaptığı sırada çekilen video yer aldı.

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