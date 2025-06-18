"Asrın inşası"nda 250 bininci konut yarın teslim edilecek
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan "asrın inşa seferberliği" kapsamında yapımı tamamlanan 250 bininci konut, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla Kahramanmaraş'ta teslim edilecek.
Ankara
AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Azerbaycan hükümeti işbirliğiyle inşa edilen konutların bulunduğu Azerbaycan Mahallesi'nde yapılacak törende, tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek.
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"Birlikte Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katılacak.
Törende, AFAD'a canlı bağlantı yapılarak kura çekimi gerçekleştirilecek, Malatya, Adıyaman ve Hatay'daki anahtar teslimleri de eş zamanlı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilecek kültür merkezinin temel atma törenine canlı bağlantıyla katılacak.
En çok teslimat 22 bin 239 ile Hatay'da
Törende, yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek.
Buna göre, Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.
Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek.
Deprem bölgesinde 250 bin 636'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:
Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406
Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri, 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941
Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri, 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683
Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486
Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri, 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150
Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556
Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263
Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri, 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776
Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673
Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307
Kilis: 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261
Kayseri: 9 konut, 40 köy evi olmak üzere toplam 49
Sivas: 85 konut
Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 452 bin 983'e ulaşacak. En fazla teslimat, 153 bin 248 bağımsız bölümle Hatay'da gerçekleşecek. Bunu sırasıyla 79 bin 420 ile Malatya, 74 bin 187 ile Kahramanmaraş ve 43 bin 573 ile Adıyaman izleyecek.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapımı tamamlanan 44 bin 367 konut ile 4 bin 689 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri'de yapımı tamamlanan 44 bin 367'si konut, 4 bin 689'u iş yeri olmak üzere 49 bin 56 bağımsız bölüm, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi programı sonrası hak sahiplerine teslim edilecek.
Böylece asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak.
Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, AFAD YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.
Ayrıca kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından da ilan edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.