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"Asrın felaketi"nden sonra Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini bildirdi.

Emrullah Cesur  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
"Asrın felaketi"nden sonra Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldi

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresinin 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki deprem aktivitesini gösteren video paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her 10 yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor. Bu sayı, 6 Şubat asrın felaketinden bugüne kadar 110 bine yaklaştı."

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