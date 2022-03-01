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Askeri okul sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl   | 01.03.2022
Askeri okul sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı sorularına erişen FETÖ mensuplarının soruları örgüttekilere dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, zanlılardan 21'i gözaltına alındı.

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