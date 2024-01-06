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Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolu heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolu sağanak sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yusuf Okur  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolu heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin

Artvin genelinde gün boyu aralıklarla etkili olan yağış dolayısıyla Artvin-Erzurum kara yolunun 6. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Deriner Tüneli girişini kapattı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan Artvin-Ardahan kara yolunun 12 ve 26. kilometreleri arasındaki farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Heyelanlar yüzünden Artvin-Ardahan kara yolunda da ulaşım sağlanamıyor. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerince başlatılan yol açma çalışması sürüyor.

Toprak kayması yüzünden çok sayıda köy yolunun da ulaşıma kapandığı öğrenildi.

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