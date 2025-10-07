Dolar
Gündem

Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

Yusuf Okur  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu

Artvin

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.

