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Arnavutköy açıklarında patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cisim bulundu

Arnavutköy açıklarında balıkçılar tarafından denizde patlayıcı madde olduğu tahmin edilen bir cisim bulundu.

Ali Cevahir Aktürk  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Arnavutköy açıklarında patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cisim bulundu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından açıkta yüzen bir cisim fark edildi. Cismi karaya çıkartan balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, limanda önlem alarak inceleme başlattı.

Ekipler, patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cismi güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı.


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