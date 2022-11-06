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Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Sıtkı Yıldız, Davut Aldanmaz   | 06.11.2022
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu

Yalova

Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu.

Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç (45), ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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