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Arife günü trafik kazalarında 1219 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arife gününde ülke genelinde 766 trafik kazasının yaşandığını, 1219 kişinin yaralandığını, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Efsa Çağla Yavuz  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Arife günü trafik kazalarında 1219 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Yerlikaya sosyal medya hesabından, dün ülke genelinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ramazan Bayramı arifesinde 766 trafik kazasının yaşandığını aktaran Yerlikaya, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."



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