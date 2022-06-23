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Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı

Cüneyt Çelik   | 23.06.2022
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı

Ardahan

Ardahan'ın Posof ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Bugün de devam eden yağış sonucu, ilçeye bağlı Rabat Mahallesi'nde taşkın meydana geldi.

Taşkın nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri erken önlem alarak suyun ev ve iş yerlerine dolmasını engelledi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, ekiplerin erken müdahalesiyle taşkının zarara yol açmasının önüne geçildiğini bildirdi.



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