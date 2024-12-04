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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
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