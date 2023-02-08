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Antalya'da üniversiteliler odalarına yerleşecek depremzedeler için dolaplarını dolu bıraktı

Antalya'da bazı üniversite öğrencileri, yurttaki odalarına yerleştirilecek depremzedeler için "Çok geçmiş olsun, acınız acımızdır, biz yanınızdayız." gibi notlar yapıştırdıkları dolaplarını yiyecek, giysi ve temizlik malzemeleriyle dolu bıraktı.

Gülsem Adam   | 08.02.2023
Antalya'da üniversiteliler odalarına yerleşecek depremzedeler için dolaplarını dolu bıraktı

Antalya

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Antalya'ya getirilecek depremzedelerin kalacakları Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında son hazırlıklar yapıldı.

Depremler sonrası eğitime ara verilmesi nedeniyle memleketlerine dönen üniversite öğrencileri, odalarında kalacak depremzedeler için buzdolaplarında yiyecek, dolaplarında giysi ve temizlik ürünleri bıraktı.

Öğrencilerin dolaplara ve giysilerin üzerine, "Dolapta yiyecekler var, sizin için bıraktık, çekinmeden yiyin lütfen.", "Annem yeni yapmıştı, istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun", "Çok geçmiş olsun, acınız acımızdır, biz yanınızdayız.", "Dolaptaki malzemeleri sizin için aldık, afiyet bal şeker olsun. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek." yazılı notlar yapıştırmaları dikkati çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, gazetecilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde deprem bölgesine yakın illerin bütün yurtlarının depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazır hale getirildiğini söyledi.

Kentteki 18 bin yatak kapasiteli üniversite yurtlarına ilerleyen günlerde afetzedelerin yerleştirileceğini belirten Gürhan, "Devletimiz inanılmaz bir çaba içerisindeyken, yurtlarımızda kalan koca yürekli gençlerimiz de inanılmaz görüntüler ve paylaşımlarla odalarından fedakarlık etmişler. Bunları gördükçe ne kadar köklü ve büyük bir millet olduğumuzu, ne kadar güzel gençlere memleketi emanet ettiğimizi görüyoruz. Hem duyguluyuz hem de üzgünüz." diye konuştu.

Gürhan, depremin açtığı yaraların hep birlikte sarılacağını, kente gelen bütün depremzedelere barınmanın yanında eğitim sorumluları, psikologlar, gençlik liderleri ve gönüllülerle her türlü hizmetin sunulacağını kaydetti.

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