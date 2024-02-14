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Antalya'da selden etkilenen bölgelerde temizlik başlatıldı

Antalya'da sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Gülsem Adam, Zehra Tekeci  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Antalya'da selden etkilenen bölgelerde temizlik başlatıldı Fotoğraf: Zehra Tekeci/AA

Antalya

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde yaşanan su baskınlarının ardından İl Jandarma, AFAD, ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'nın JAK, komando, asayiş ekiplerinden oluşan 300 personel ve Kepez Belediyesi'nden 350 temizlik işçisi sel sularıyla kaplanan cadde, sokak, iş yeri ve evlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Kepez bölgesinde temizlik çalışmaları sağanağın en fazla zarar verdiği Güneş, Hüsnü Karakaş, Yenimahalle ve Yeşildere mahalleleri başta olmak üzere 58 noktada devam ediyor.

AFAD ve jandarma ekipleri da zarar gören ev, iş yeri ve araçlara ilişkin hasar tespiti gerçekleştiriyor.

Yeşildere Mahallesi'nde evi su basan Aynur Derge, AA muhabirine, gece saatlerinde yağışın arttığını, kapı ve camlarından içeriye suların girmeye başladığını söyledi.

Evi su basınca üst kattaki komşusuna sığındıklarını anlatan Derge, "Her şeyim gitti, eşyalarım su içinde kaldık. Bir şey yapamaz olduk, kızımın odası, banyo ve evin her yerini su bastı, ne yapacağız bilmiyoruz. Kapılar kırıldı, çok mağdur olduk." dedi.

Serası zarar gören üretici Mehmet Özen, sabah namazı kılıp dışarıya çıktığında suyu taştığını ve 15 dakika içinde serayı su bastığını söyledi.

İhbar üzerine ekiplerin gelerek Düden Şelalesi'ne ulaşan derede genişletme çalışması yaptığını belirten Özen, "45-50 dönümlük bir arazi var, ıspanak ve lahana ekiliydi. Bütün ürünler çamur ve su altıda kaldık, çok zarar verdi. Şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

Şiddetli yağış taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi

Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde araçların mahsur kalması ve sürücülerin araçlarını kurtarma çabaları taksi durağının güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağıştan, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi en çok etkilenen yerlerden oldu.

Yağmur suyu ile dolunun bölgede birikmesi ve araçların mahsur kalması çevredeki bir taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, taksi durağındaki sürücülerin araçlarını biriken sudan çıkarmaya çalışması ve bir sürücünün otomobilinde mahsur kalması yer aldı. Sürücünün daha sonra aracının üzerine çıkarak kurtulmaya çalıştığı dikkati çekti.

Taksi durağında çalışan sürücülerden Can Erkara, AA muhabirine, şiddetli yağış sırasında arkadaşlarıyla taksi durağında nöbetçi olduklarını söyledi.

Yağmur ve dolunun bir anda başladığını anlatan Erkara, "Dolu yağınca hemen dışarıya çıktık. Arkadaşlarımızın aracı vardı burada onları kenara çektik. Dolu basınca karanlık olduğu için de yol görünmez oldu. Bir arkadaşımız aracını kurtaramadı, suda kaldı. Her şey 30 dakika içinde oldu." dedi.

Erkara, çok sayıda kişinin biriken suda ilerleyemen araçlarında mahsur kaldığını dile getirdi.

Dolu nedeniyle her tarafın bembeyaz olduğunu belirten Erkara, daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını ifade etti.

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