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Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik tesisi, kazanın ardından "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

Gülsem Adam  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı Fotoğraf: Gülsem Adam - AA

Antalya

Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye kara yoluyla ulaşımın sağlandığı giriş noktasında görev yapan polis ekibi güvenlik önlemi alarak yetkililer dışında vatandaşların alana gitmesine izin vermiyor.

Diğer taraftan normal zamanda vatandaşların teleferiğe biniş sağladığı tesis ise polis ekiplerince "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

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