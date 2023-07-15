Antalya'da çıkan yangında palmiye ağaçları ve pamuk tarlası zarar gördü
Antalya'nın Serik ilçesinde palmiye ağaçları ve pamuk tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Antalya
Çandır Mahallesi D-400 kara yolunda bir peyzaj firmasına ait palmiye ağaçlarının dikili olduğu alanda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangında 200'ün üzerinde palmiye ağacı ile alanın yanındaki 2 dönüm pamuk ekili tarla zarar gördü.
Öte yandan, Serik ilçesi Belkıs yolu Hacıaliler Mezarlığı yanında da anız yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın mezarlığa sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.