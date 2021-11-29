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Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Orhan Çiçek   | 29.11.2021
Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Antalya'da yağışın Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların, Isparta ve Burdur'un doğu ilçelerinde de yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Yağışın yarın öğle saatlerinde etkisini yitireceği kaydedildi.

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