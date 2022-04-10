Antalya Hayvanat Bahçesi baharın gelmesiyle doğan yavrularla şenlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden bazıları, baharın gelmesiyle yavrulamaya başladı.
Antalya
Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, 140 türde 1500'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor.
Vatandaşların yanı sıra turistlerin de ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde, baharın gelmesiyle havyanlar doğum yapmaya başladı. Saanen keçilerinden bazıları, ikiz ve üçüz doğum yaptı. Halka kuyruklu lemurlar da yavrularını dünyaya getirdi.
Kanguru ailesinden de yeni doğum sevinci yaşanan hayvanat bahçesinde, kangurular anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Özellikle güneşli havalar da yavrular başını keseden çıkartıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaptığı açıklamada, doğum yapan tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Hayvanat bahçesindeki doğumların önemine dikkati çeken Arsun, "Bütün bu doğumların bereketi, hayvanlara çok kaliteli bakım koşulları sunduğumuz için gerçekleşiyor. Ceylan ve geyikler de mayısın ortalarında yavrulamaya başlayacak." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.