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Antalya Hayvanat Bahçesi baharın gelmesiyle doğan yavrularla şenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden bazıları, baharın gelmesiyle yavrulamaya başladı.

Ayşe Yıldız   | 10.04.2022
Antalya Hayvanat Bahçesi baharın gelmesiyle doğan yavrularla şenlendi

Antalya

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, 140 türde 1500'ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor. 

Vatandaşların yanı sıra turistlerin de ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde, baharın gelmesiyle havyanlar doğum yapmaya başladı. Saanen keçilerinden bazıları, ikiz ve üçüz doğum yaptı. Halka kuyruklu lemurlar da yavrularını dünyaya getirdi.

Kanguru ailesinden de yeni doğum sevinci yaşanan hayvanat bahçesinde, kangurular anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Özellikle güneşli havalar da yavrular başını keseden çıkartıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaptığı açıklamada, doğum yapan tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. 

Hayvanat bahçesindeki doğumların önemine dikkati çeken Arsun, "Bütün bu doğumların bereketi, hayvanlara çok kaliteli bakım koşulları sunduğumuz için gerçekleşiyor. Ceylan ve geyikler de mayısın ortalarında yavrulamaya başlayacak." dedi.

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