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Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batı bölgelerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ahmet Sertan Usul   | 20.06.2022
Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

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Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
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