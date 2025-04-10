Ankara'nın Çubuk ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı
Ankara'nın Çubuk Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuk yaralandı.
Ankara
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nden Tahtayazı Mahallesi'ne giden yol üzerinde bir kadının beslediği sahipsiz köpekler, iki çocuğu bacağından ısırdı.
Yaralanan iki çocuk, Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Köpeklerin çocuklara saldırma anı, mahalledeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.