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Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarından Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki

Ankara'da yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Fırat Taşdemir  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarından Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki

Ankara

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Ali Dalaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu açıklamalarına tepki gösterdi.

Gazze'ye yönelik saldırılarda 50 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, okul, hastane, cami ve sivil yaşam alanlarının hedef alındığını anımsatan Dalaz, İsrail'in, 15 ayın sonunda diz çöktüremediği Hamas ile ateşkese razı olmak zorunda kaldığını belirtti.

Dalaz, "Şimdi ise İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında yüzlerce Filistinli özgürlüğüne kavuşuyor. Defalarca yerinden edilen Gazzeliler, yeniden yaşadıkları alanlara dönüyor. Bu süreç kesinlikle Gazze'nin zaferine işaret ediyor." dedi.

"Bölge ülkeleri bu işgal planına karşı durmalı"

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sınırsız desteğini alan İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal edemediğini ve Filistin halkının direnişini kıramadığını aktaran Dalaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Netanyahu şefliğinde tüm imkanlar denenerek teslim alınamayan Gazze, şimdi ise emperyalist ABD tarafından kıskaca alınmış görünüyor. Soykırımcı Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından Amerika'ya davet edilerek bir kez daha sırtı sıvazlandı. Uluslararası Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan bir suçlu, Amerika'da bir kahraman gibi karşılanıyor. Bu da yetmezmiş gibi Trump, Netanyahu'nun başaramadığı işgali tamamlama niyetini ortaya koydu."

Trump'ın açıklamalarının Gazze'de etnik temizlik yapılacağı, Gazzelilerin yurtlarından sürüleceği, ABD askerleriyle Gazze'nin işgal edileceğinin ilanı anlamına geldiğini aktaran Dalaz, "Emlakçı kafasıyla ülkesini yöneten Trump, Gazze'yi işgal ederek bir tatil beldesine dönüştürmeyi ve işgalci İsrail'e peşkeş çekmeyi hedefliyor. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri bu işgal planına karşı durmalı. Arap ve İslam ülkeleri, bu meydan okumaya karşı durarak yeni soykırımların, insan hakları ihlallerinin, katliamların önüne geçmelidir." dedi.

"7 Şubat'ta ABD Büyükelçiliği önünde eylem yapacağız"

Platform olarak 15 aydır Filistin ve Gazze için yüzlerce eylem yaptıklarını anımsatan Dalaz, "İsrail'in soykırım, işgal, tehcir ve katliamlarına karşı hep meydanlarda olduk. Şimdi ise 'Gazze'yi devralacağız.' diyen emperyalist ABD'nin Başkanı Trump'ın kirli senaryolarına karşı aynı duruşu sergileyeceğiz. Bu kapsamda 7 Şubat Cuma günü ABD Büyükelçiliği önünde eylem yapma kararı aldık. Platformumuzun mensubu olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Ankara'dan işgale karşı olduğumuzu dile getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'i işgal politikasında olduğu gibi ABD'nin Gazze'yi insansızlaştırma işgaline karşı duracaklarını vurgulayan Dalaz, "Amerika'nın İsrail ile birlikte Filistin özelinde Orta Doğu'yu ele geçirmesine karşı alanlarda olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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