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Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dün akşam meydana gelen sel sırasında iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Muhammed Şahin'in cenazesi defnedildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 13.06.2022
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Harun Özalp - AA

Ankara

Akyurt Seyyid Burhaneddin Camisi'ndeki cenazeye Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve bazı siyasiler katıldı.

Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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