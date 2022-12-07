Dolar
18.64
Euro
19.48
Altın
1,772.11
ETH/USDT
1,232.60
BTC/USDT
16,807.00
BIST 100
4,991.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Girerken Türk Dış Politikası" konulu panelde konuşuyor. MİT tarafından, Suriye'de PKK/YAT Cezire Bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.
logo
Gündem

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1928 kişiden 375'i tutuklandı

Başkentteki asayiş uygulamalarında 1928 şüpheli yakalandı, zanlılardan 375'i tutuklandı.

Cankut Taşdan   | 07.12.2022
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1928 kişiden 375'i tutuklandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 10 Kasım-24 Kasım arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 561 bin 351 Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması sonucu 1928 kişi yakalandı. Şüphelilerden 375'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 187 bin 648 araç kontrol edilirken 8 çalıntı araç bulundu. Uygulamalarda 115 motosiklet ve 41 modifiyeli araca 2918 Sayılı Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 229 kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 69 ruhsatsız tabanca, 1010 fişek, 39 kurusıkı tabanca, 23 belgesiz av tüfeği ile 126 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1928 kişiden 375'i tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 zanlı tutuklandı
Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

Benzer haberler

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1928 kişiden 375'i tutuklandı

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1928 kişiden 375'i tutuklandı

Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 zanlı tutuklandı

Fuhuş çetesinin elebaşı FETÖ'den açığa alınan astsubay çıktı

Türk lirasını yırttığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Türk lirasını yırttığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Ankara merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 138 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 138 kişi gözaltına alındı
Devre mülk dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyede

Devre mülk dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet