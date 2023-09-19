Dolar
27.03
Euro
28.93
Altın
1,935.69
ETH/USDT
1,645.70
BTC/USDT
27,193.00
BIST 100
7,720.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
logo
Gündem

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri, 5 kişi tedavi altına alındı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Gürcistan kaynaklı tır konvoyu oluştu
PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda Suriye uyruklu 9 kişi yakalandı
Emine Erdoğan, New York'ta Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın eşi ile bir araya geldi
Terörle mücadelenin unutulmayan kahramanları polis özel harekat gazileri
Düzce'de selin ardından oluşan "mil kuraklığı" tarım alanı ve meraları etkiledi

Benzer haberler

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki son personelin cesedine ulaşıldı

Silivri'de fabrikada çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü

Kardeşini kurtarmaya çalışırken vücudu yanan Azerbaycanlı çocuğa Şanlıurfa'da doku nakli

Kardeşini kurtarmaya çalışırken vücudu yanan Azerbaycanlı çocuğa Şanlıurfa'da doku nakli
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet